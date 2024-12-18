استشاري جهاز هضمي يحذر من حقن التخسيس: تؤدي إلى الوفاة وشلل في الأمعاء

حذر الدكتور أيمن العيسوي، استشاري الجراحة العامة والمناظير والجهاز الهضمي، من مخاطر استخدام حقن التخسيس دون إشراف طبي.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، أن مخاطرها وآثارها الجانبية كثيرة، لافتا إلى وجود مراكز طبية لا علاقة لها بالطب تحت مسمى «مراكز تغذية» تدار من قبل صيادلة وخريجي العلوم؛ تعطي هذه الحقن لمرضى السمنة.

وأكد أن حقن التخسيس تعطى فقط تحت إشراف طبيب مختص؛ نظرا لتأثيرها على توازن هرمونات الجهاز الهضمي المسؤولة عن الشعور بالشبع وحركة الأمعاء.

واستشهد بحالات عانت من شبه توقف في حركة المعدة منعها من بلع الماء بسبب شلل الأمعاء الناتج عن الحقن.

وحذر من الاستهانة بخطورة هذه الحقن، قائلا إن استخدام هذه الحقن قد يؤدي إلى هبوط مفاجئ وفقدان الوعي تؤدي إلى وفاة المريض، في حال عدم تواجده في مكان غير مجهز بمضادات الحساسية والكورتيزون والأدرينالين للتدخل العاجل.