صحة قنا تعقد دورة تدريبية حول الحالات الحرجة لمرضى القلب

نظمت إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بمحافظة قنا، دورة تدريبية مكثفة لعدد من الأطباء حول الحالات الحرجة لمرضى القلب، ضمن مبادرة "في كل ثانية حياة" بهدف التوعية والتعامل السريع مع الحالات المرضية لأمراض القلب.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الدورة التدريبية استهدفت الأطباء حديثي التخرج والمسئولين عن استقبال الحالات الحرجة لمرضى القلب في مستشفيات مديرية الصحة.

وأضاف أن الدورة قدمت عرضًا لكيفية التعرف على الحالات التي تعاني من جلطات حادة بالقلب، ومعرفة الحالات التي تحتاج إلى تدخل أولي لعمل قسطرة وتركيب دعامات قلبية، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية التعرف على رسم القلب والفحوصات الخاصة بمرضى القلب.

وقدمت الدورة، عرضًا للنصائح الطبية الهامة لمرضى الرعاية مثل الإقلاع عن التدخين، التحكم في السكر والضغط، والنصح حول كيفية ممارسة الحياة الشخصية بشكل صحيح بعد عمل القسطرة القلبية.

وتابع وكيل صحة قنا، أن الفريق الطبي قدم ندوة تثقيفية للمترددين على وحدة حي المصالح بمدينة قنا؛ للتوعية بجلطات القلب وأسبابها وكيفية التعامل السريع معها.