الأهلي يكشف حقيقة إصابة عمر كمال

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، حقيقة الإصابة التي تعرض لها عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق خلال مران اليوم.

الأهلي واصل تدريباته اليوم، الأربعاء، بملعب النادي في مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح محمد رمضان أن الإصابة التي تعرض لها عمر كمال عبد الواحد جاءت نتيجة إنزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد.

وحصل عمر كمال على راحة غدًا، الخميس، على أن ينتظم في التدريبات بعد غد الجمعة.

ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بین عمر کمال وأي من زملائه، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت أنباء في الساعات الأخيرة تفيد وجود مشادة بين عمر كمال عبد الواحد مع أحد زملاءه في الفريق، انفعل على إثرها اللاعب وارتطمت يده بأحد أبواب غرفة الملابس ليصاب بجرح على مستوى رسغ اليد.