سفير دمشق السابق عن احتفالات السوريين: السكينة سارقاهم ولم يمروا بتجربة الإخوان في مصر

أعرب السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق في دمشق وتل أبيب، عن قلقه من دخول سوريا في «نفق مظلم».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المشهد» المذاع عبر شاشة «TEN»إلى إن 99% من السوريين الذين تواصل معهم من مختلف الأطياف والطبقات متفائلون بالجولاني حتى وإن كان إسلاميا، معليين ذلك بأنه «خلصهم من أسوأ من حكم سوريا».

وأوضح أن نسبة كبيرة من الأغلبية السنية التي تمثل 70% من الشعب السوري؛ علمانيون ضد التيارات الإسلامية والإخوان المسلمين.

وأشار إلى تقبل السوريين لفكرة نموذج مشابه للنموذج التركي الذي يجمع بين التوجهات الإسلامية والدولة المدنية، معقبا: «السكينة سارقاهم، مفيش حد مش مبسوط، ومفيش حد مش سعيد، كل السوريين سعداء حتى المقيمين في مصر».

وأرجع الشعور بالفرحة إلى عدم مرورهم بتجربة حكم الإخوان المسلمين كما حدث في مصر، مضيفا أن «السوريين يريدون الفرحة بأي طريقة بعد 14 عاما من المعاناة، كانوا يعيشون في سلخانة وعذاب رهيب، فكان بالنسبة لهم أي حد يخلصهم من بشار سيكون محل ثقة».