أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أسامة أبو العزم، وعضوية المستشارين: هيثم عاطف، ومحمد كمال، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 250 ألفا و350 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 14 ألفا و312 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 13 ألفا و786 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 526 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم المرشح أحمد محمد حلمي، من حزب الجبهة الوطنية، حيث حصل على 7 آلاف و96 صوتا، مقابل حصول منافسه السيد صبري، من حزب النور، على 6 آلاف و690 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.