محافظ الغربية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية سير التصويت بانتخابات مجلس النواب

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وبدأ المحافظ، صباح اليوم، أعمال المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ختام أيام التصويت، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد قطب السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

واطّلع المحافظ، على تقارير غرفة العمليات المركزية المرتبطة إلكترونيًا بجميع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء؛ لمتابعة انتظام العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية داخل 613 مقرًا مقرًا على مستوى المحافظة، لخدمة 3 ملايين و658 ألفا و896 ناخبًا، ورصد معدلات الإقبال، والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة أمام المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن أداء الناخبين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر.

وأكد اللواء أشرف الجندي، خلال المتابعة، أن محافظة الغربية رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ اللحظات الأولى لانطلاق جولة الإعادة.

وأوضح أن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ أو ملاحظات، مع استمرار التنسيق الكامل واللحظي بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية.

ووجّه محافظ الغربية، رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية، بمواصلة الجولات الميدانية طوال اليوم، وتكثيف التواجد التنفيذي لتقديم الدعم اللازم، ومتابعة الخدمات اللوجستية، والاطمئنان على راحة المواطنين وسهولة دخولهم وخروجهم من مقار التصويت دون معوقات.

وشدّد اللواء أشرف الجندي، على أن المشاركة في جولة الإعادة تمثل استكمالًا لمسار ديمقراطي مهم، وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، موجّهًا التحية لأهالي الغربية على تفاعلهم الإيجابي.

ودعا جموع الناخبين، إلى التوجه للجانهم في اليوم الثاني والأخير والإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومسؤولية، بما يليق بمكانة المحافظة وأبنائها.