شهدت لجان محافظة الدقهلية في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب إقبالًا كبيرًا من العنصر النسائي وكبار السن في الساعات الأولى، وتزايد الإقبال مع مرور الوقت لفئة الشباب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط عدة وقائع لشراء الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية.

ففي دائرة مركز شرطة أجا، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى اللجان الانتخابية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بإثنين من المرشحين، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحهما.

كما تم كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بتوزيع كروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية على الناخبين بدائرة قسم شرطة أجا، بهدف دفعهم للتصويت لصالحه.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح المذكور، ومبالغ مالية. وعند مواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

يُذكر أن جولة الإعادة تتم في 657 مقرًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية 795 لجنة، وعدد اللجان العامة 10 لجان، ويبلغ عدد الناخبين 4,708,301 ناخب في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

ويشارك في المنافسة بمحافظة الدقهلية مرشح واحد عن حزب الجبهة الوطنية، ومرشح عن حزب الإصلاح والتنمية، وسبعة مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وخمسة مرشحين عن حزب حماة الوطن، إلى جانب 28 مرشحًا مستقلًا.