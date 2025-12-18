قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن يوري سليوسار حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا عن وقوع ضحايا وإصابات جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات على المقاطعة.



وأضاف: "أصيب سبعة أشخاص في مدينة باتايسك نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى توفي أحدهم متأثرا بجروحه".

وأعلن عن تضرر مبنى قيد الإنشاء في مدينة روستوف واحتراق منزلين في باتايسك المجاورة جراء الهجمات.

وأفاد بمقتل شحصين في حريق على سفينة شحن في ميناء روستوف النهري وإصابة ثلاثة آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 77 مسيرة استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورود وروستوف وجمهورية القرم جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.