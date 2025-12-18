سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، انتظام سير العملية الانتخابية، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بـ501 مقر انتخابي و527 لجنة فرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «نواب الوطن»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن جميع المقرات الانتخابية مجهزة بكاميرات مراقبة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وأن فرق المتابعة لم ترصد أي مخالفات مؤثرة على سير الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح أن المحافظة شكّلت غرفة عمليات رئيسية في مركز السيطرة التابع لديوان عام المحافظة، بجانب 14 غرفة عمليات فرعية في كل المدن والمراكز.

وأوضح أن المحافظة وفرت الاحتياجات اللوجستية كافة للجان الانتخابية، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن.

ولفت إلى وعي مواطني المحافظة بأهمية ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم بمختلف الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما ظهر جليًا في جولة الإعادة الحالية.

وأشار إلى تنوع الفئات العمرية للمشاركين في هذه الاستحقاقات، ورغبتهم في ممارسة حقهم الدستوري بالتوجه للجان الانتخابية، لاختيار ممثليهم في مختلف قطاعات الدولة.

واستطرد: «المشهد الحالي يعكس وعي مواطني كفر الشيخ وحرصهم على ممارسة حقوقه الدستورية بالمشاركة الإيجابية، في رسالة لكل المتابعين في الداخل والخارج على وعي المواطن المصري، ووقوفه خلف الدولة والقيادة السياسية».