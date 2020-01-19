مواجهة خارج التوقعات بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب آنفيلد

الريدز يسعى لمواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الدوري.. والشياطين يبحثون عن الدخول للمربع الذهبي وسط

صلاح يسعى لهز شباك اليونايتد للمرة الأولى في تاريخه.. وإصابة راشفورد تربك حسابات سولشاير

يفتح ملعب آنفيلد أبوابه، في السادسة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، لاستضافة قمة كروية بين عملاقي كرة القدم الإنجليزية ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع 23 من البريميرليج .

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين إلا أن محبى كرة القدم فى جميع أنحاء العالم فى انتظار هذه القمة الإنجليزية من أجل الاستمتاع بالأداء المتميز للفريقين، نظرًا لمكانتهما الكبيرة وتاريخهم الحافل في عالم كرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر فى لقائه فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتى 3-1 و فاز فى آخر لقاءاته فى الدورى الإنجليزى أمام فريق نورويتش سيتي متذيل جدول ترتيب الدوري بنتيجة 4-0.

ويمتلك الشياطين الحمر 34 نقطة من 22 مباراة لعبهم فى الدورى الإنجليزى، ويحتل المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما فريق ليفربول يحتل المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة حصل عليهم من 21 مباراة لعبهم في المسابقة ولديه مباراة مؤجلة.

ويقدم الريدز هذا الموسم أداء متميزًا جدًا، حيث تمكن من الفوز فى جميع لقاءاته فى البريميرليج حتى الآن، باستثناء مباراة واحدة فقط تعادل فيها 1-1 و كانت هذه المباراة أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد .

ويبحث صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، عن تسجيل هدفه الأول في مرمى مانشستر يونايتد، حيث يعد الفريق الملقب بالشياطين الحمر أحد ثلاثة فرق عجز الفرعون عن هز شباكهم في الملاعب الإنجليزية حتى الآن بجانب فريقي أستون فيلا وسوانسي سيتي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وشدد صلاح في وقت سابق على أهمية لقاء فريقه مع مانشستر يونايتد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأحمر دائما ما يخلق للاعبين الدوافع.

وتحدث صلاح عن لقاء الفريقين هذا الموسم في جولة الذهاب على ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد، حيث قال "أتذكر أنهم قدموا أداء جيدا في مباراة الدور الأول، اللقاء كان جيدا من الفريقين، وسنحت لنا فرص لم نستغلها جيدا وهو ما تسبب في فقداننا نقطتين".

ويغيب عن ليفربول ناثانييل كلاين بسبب الإصابة، كما أن هناك شك من مشاركة كلًا من ديان لوفرين وجويل ماتيب ونابي كيتا على الرغم من تحسنهم وعودتهم من الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة للمدرب يورجن كلوب.

ومن المتوقع أن يدخل كلوب المباراة بتكشيلته المعتادة، بالاعتماد على أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه الثنائي فان دايك وجو جوميز مع ثلاثي في خط المنتصف بقيادة هندرسون وثلاثية صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

فيما سيتواصل غياب كلًا من ماكتوميناي، أكسيل توانزيبي وبول بوجبا عن مانشستر للإصابة، وأيضا ماركوس راشفورد الذي تعرض لإصابة في الظهر خلال مشاركته في مباراة الأربعاء الماضي أمام فريق وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن راشفورد مستعد للتحامل على آلامه من أجل المشاركة في مباراة اليوم أمام الريدز، وأوضحت أن راشفورد يخضع لعلاج مكثف حاليًا لضمان مشاركته أمام متصدر الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن المدرب أولي جونار سولشاير لا يريد المخاطرة براشفورد حتى لا تتفاقم إصابته وهو ما قد يعني ابتعاده عن الشياطين الحمر لفترة أطول.

وأفادت أنه بالرغم من ذلك، فإن راشفورد استجاب بشكل جيد للعلاج وهو مستعد للعب حتى إذا احتاج إلى حقن مسكنة من أجل التحامل على آلامه.

ومن المتوقع أن يلعب النرويجي سولشار بالأسلوب الذي اعتاد عليه هذا الموسم وبطريقة (4-2-3-1)، معتمداً على دي خيا في حراسة المرمى، وفي عمق الدفاع كلا من ليندلوف وماجواير، في وسط الملعب سيشارك فريد بجانب ماتيتش، أمامهم الثلاثي ماركوس راشفورد في حالة تأكد مشاركته، خوان ماتا ودانييل جيمس، وفي الأمام أنتوني ماسيال.