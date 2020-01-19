«مصر للطيران» تخطط لزيادة حجم أسطولها إلى 80 طائرة

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تستهدف شركة مصر للطيران زيادة حجم أسطولها لتصل إلى 80 طائرة بعد استلام الطائرات الجديدة التى تم التعاقد عليها خلال العامين الماضين، تبعا لتصريحات مسئول بالشركة.



اضاف لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أنه تم استلام 6 طائرات بوينج 787 دريملاينز خلال العام الماضى، وسيتم استلام 2 طائرة من نفس الطراز خلال العام الجارى بهدف التمكن من زيادة حجم الأسطول.

وتعاقدت مصر للطيران على شراء 12 طائرة بوينج 220A، حيث تمكنت من استلام 7 طائرات خلال العام الماضى.

ومن المخطط استلام 5 طائرات من نفس الطراز خلال العام الجارى بهدف زيادة حجم الأسطول.

كما تعاقدت الشركة على 15 طائرة إيرباص 320 و321 من المخطط استلامهم خلال عام 2020/2021.

وحول خطة إعادة الهيكلة، أكد أنه تم ضم شركة مصر للطيران للخطوط إلى نظيرها مصر للطيران للخطوط الداخيلة «أكسبريس» فى كيان واحد بهدف ترشيد النفقات وتوحيد السياسة التسويقية للشركات التى تعمل فى نفس المجال.

وقامت الشركة بتقليص عدد المكاتب الخارجية خلال العام الماضى بهدف تقليل النفقات عبر ضم عدد من المكاتب مع بعضها.