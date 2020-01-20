الزمالك يكشف موقفه من ضم أزارو

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، موقف فريقه من التعاقد مع المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي بعد خروج البعض ليربط انتقال اللاعب للقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأكد أمير مرتضى:" أزارو لاعب كبير، لكن كل ما قيل عن دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب في هذه الفترة غير صحيح، مشددا على التركيز مع لاعبي الزمالك فقط حيث يضم الفريق افضل اللاعبين".

وأشار:" الزمالك ليست لديه أماكن شاغرة في القائمة المحلية، خاصة أن الكونغولي كابونجو كاسونجو سيتواجد مع الفريق وهو المكان الوحيد المتاح للزمالك".

وأتم:" الزمالك سيحدد احتياجاته في نهاية الموسم وفقا للمتطلبات التي يحتاجها الجهاز الفني".

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الـ5 لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط.