حلمي بكر: البعض يراني شرس لكن في الحقيقة دموعي قريبة

قال الملحن حلمى بكر، إن شخصيته في العمل تختلف تمامًا عن الواقع، معقبًا: «البعض يرانى شرس، ولكن في الحقيقة دموعى قريبة».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مشاء الاثنين، أن دموعه تنهمر حينما يتحدث مع ابنته على الهاتف، مشيرًا إلى رغبتها الدائمة في التمثيل.

وذكر أن ابنه الأكبر هشام متزوج من واحدة فقط في لبنان، ولن يتزوج أكثر من مرة مثله، مضيفًا أنه الأول على جامعة سان فرانسيسكو.

وروى بكر واقعة حدثت معه، قائلًا: «شخص اتصل بي في المنزل فردت زوجتي فتحدث معها بطريقته: أهلا سوسو هانم، ثم تناولت السماعة وتحدثت معه، وبعد عدة شهور اتصل مرة أخرى فردت زوجتى فقال لها: أهلا سوسو هانم، فقالت له: لا أنا نانا مراته، وحينما تحدثت معه قولت له إني انفصلت فقالي اهدى، ثم تكررت الواقعة، ولكن في هذه المرة شتمنى ساخرا».

فيما روى الكاتب الصحفى عاطف سليمان صاحب كتاب «شهريار الفن» عن حلمى بكر، أن الموسيقار تلقى في يوم مكالمة هاتفية من فتاة قالت له فيها إنها تحبه وتريد أن تتزوجه، ليرد عليها بكر: «تعاليلي بكرة».