جوتيريش يدعو إسرائيل لوقف قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق، إزاء قرار السلطات الإسرائيلية التقدم في خطط لإنشاء نحو 800 وحدة استيطانية جديدة، يقع معظمها في عمق الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، جدد الأمين العام التأكيد أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

وأوضح جوتيريش، في البيان، أن التوسع الاستيطاني يزيد خطر المواجهة بين الطرفين، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وحث الأمين العام، وفقا لما نقله موقع "أخبار الأمم المتحدة"، حكومة إسرائيل على "وقف وعكس مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل".