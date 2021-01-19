أمطار غزيرة بدمياط واستمرار إغلاق بوغاز عزبة البرج

تعرضت محافظة دمياط، مساء اليوم، لموجة من الأمطار الغزيرة صاحبتها برودة شديدة، مما أدى إلى غرق بعض الشوارع بالمياه، وتأثرت حركة التجارة في المدينة، بينما أغلقت بعض المحلات بعد أن انخفضت حركة المارة في الشوارع.



وأعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج استمرار إغلاق بوغاز عزبة البرج، بسبب سوء حالة الطقس، ونشاط حركة الرياح والتي وصلت إلى ذروتها، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج بمياه البحر المتوسط، ومنع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد، لحين تحسن الأحوال الجوية، خوفًا على أرواح الصيادين وتعرضهم للغرق، نتيجة لشدة الرياح، مؤكدًا أن نوة الغطاس التى تشهدها البلاد، يصعب معها الخروج لرحلات الصيد، خاصة المراكب الصغيرة.



وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والنزول لشفط مياه الأمطار، وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية، وقيام عمال الصرف الصحي بأداء مهامهم على مدار اليوم في شوارع المدن والقرى لمواجهة أي طوارئ.