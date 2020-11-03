غرفة الصناعة الألمانية: هناك تحسن في توقعات التصدير لدى بعض الشركات

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أظهر استطلاع حديث أن توقعات التصدير داخل الأوساط الصناعية الألمانية تحسنت بشكل طفيف مؤخرا، لتظهر بذلك بارقة أمل في ظل أزمة كورونا.

وجاء في تقييم الاتجاه الذي تبين في استطلاع اقتصادي أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية وتم نشره اليوم الثلاثاء، أن الطلب من الصين بصفة خاصة يبدو مستقرا في الوقت الحالي.

وبحسب الاستطلاع، تتوقع 30% حاليا من المؤسسات الصناعية تحسن صفقات الصادرات، فيما تتوقع 22 % منها ترديها.

وقيمت بصفة خاصة شركات صناعات الأدوية والهندسة الكهربائية والصناعات الكيماوية، وكذلك صناعة الآلات فرصها المستقبلية في الأسواق العالمية بشكل متفائل للغاية.

ويذكر أن 26 بالمئة فقط من الشركات توقعت تحسن الصادرات في عام 2020، فيما توقعت 30 بالمئة تردي الأوضاع.

ويشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي بألمانيا تراجع في عام 2020 نتيجة أزمة كورونا. ويتوقع علماء حدوث نمو معتدل في العام الجاري، ولكن هناك مخاطر كبيرة بسبب حدوث العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقييم أكثر من 10 آلاف رد لشركات شاركت في استطلاع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الذي تم إجراؤه مع بداية العام الجاري.