العراق: استهداف منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي في كركوك

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأربعاء، باستهداف شاخوان عبد الله منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي في محافظة كركوك برمانة يدوية.

وذكرت الوكالة، أن منزل شاخوان بمنطقة "رحيم أوه" تم استهدافه برمانة يدوية دون تسجيل أضرار.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، عن القبض على إرهابيين اثنين يوزعان كتبًا تكفيرية في محافظة صلاح الدين.

ذكرت الخلية - في بيان - إنه بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة "14" أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أكدت وجود إرهابيين اثنين يوزعان الكتب التكفيرية التي تروج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشرقاط الأيسر بمحافظة صلاح الدين، تم القبض عليهما، مشيرة أنهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/ إرهاب.