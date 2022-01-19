الدكتور حسن الشافعي: الحوثيين ومن وراءهم لا يريدون سلاما ولا استقرارا للمنطقة

أعرب الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجلس حكماء المسلمين، عن ألمه أشد الألم، لما أفضى إليه الاعتداء الإرهابي الأثيم- على عاصمة دولة الإمارات الشقيقة من إزهاق الأرواح البريئة، التي عصمها الله تعالى، والأضرار الأخرى التي سببها ذلك العدوان، بعد أن اتجهت الأوضاع إلى قدر من الهدوء، يعين على البحث عن السلام في المشكلة اليمنية، حسب بيان صحفي.



وأضاف، أن "الحوثيين" ومن وراءهم، لا يريدون سلاما ولا استقرارا للمنطقة كلها، وهم يبرهنون بمسلكهم العدواني مرة بعد أخرى، على هذا التوجّه الهدام، الذي يقصد به استنزاف قوى البلاد العربية والنيل من استقرارها، وتهديد مصالحها؛ استجابة لمن يحركونهم في طهران، واستغلالا لسياسات "الاستعمار الجديد"، حسب تعبيره.



وأعرب الشافعي، عن مواساته لأهل الشهداء الأبرياء، والمصابين راجيا لهم الشفاء، مكررًا تحذيره من الأغراض الخبيثة لهذا السرطان الإرهابي في جسد الأمة.