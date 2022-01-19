وزير الخارجية المالي يبحث مع الرئيس الموريتاني سبل وآليات دعم بلاده في ظل عقوبات «الإيكواس»

بحث وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، سبل وآليات إيجاد الحلول المناسبة للتصدي للصعوبات التي تواجهها مالي في ظل العقوبات المفروضة عليها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والتي تشكل عبئا على المواطنين الماليين وجوارهم المباشر.

وأكد وزير الخارجية المالي في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس الموريتاني في نواكشوط ، التزام بلاده بالعمل على تحقيق التوازن بين طموحات الشعب المالي والمطالب الدولية والإفريقية، فضلا عن السعي إلى إقناع المنظمات الدولية والإفريقية بضرورة دعم ومساندة مالي بغية تحقيق هذا التوازن المنشود.

وقال عبدولاي ديوب إن: " الرئيس الموريتاني أكد له التزام موريتانيا بالعمل على تسوية هذه المشاكل، مشيرا إلى أن البلدين شقيقين ويتأثر كل منهما بما يقع في الآخر".