قائد قوات الناتو في أوروبا: قادرون على التعامل مع خطر إرسال دبابات إلى أوكرانيا

اعتبر الجنرال كريستوفر كافولي القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا أن خطر التصعيد المحتمل من إرسال دبابات قتالية غربية إلى أوكرانيا يمكن التعامل معه.



وقال الجنرال الأمريكي كافولي للصحفيين اليوم الخميس في بروكسل بعد اجتماع اللجنة العسكرية للناتو "هل يمكننا التعامل مع الخطر؟ نعم، قطعا. أعتقد أننا قادرون على التعامل مع الخطر بوجه عام".



وأوضح كافولي بتصريحاته أنه لا يرى خطورة كبيرة من رد روسيا بضربات عسكرية ضد حلفاء الناتو بسبب إرسال دبابات قتالية غربية إلى أوكرانيا.



وقال روب باور رئيس لجنة الناتو العسكرية عن أهمية إمداد أوكرانيا بالدبابات إن "الروس يحاربون بالدبابات، لذلك يحتاج الأوكرانيون إلى الدبابات أيضا".



وأضاف باور: "إنه أمر مهم للأوكرانيين فيما يتعلق بالتكافؤ مع ما يملكه العدو وفيما يتعلق بطموحهم لاستعادة أراضيهم".