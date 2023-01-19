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تتصاعد وتيرة الأحداث قبل ساعات قليلة من مباراة منتخبي العراق وعمان، اليوم الخميس، في نهائي بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة.

قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدرس بجدية نقل المباراة إلى دولة محايدة، بسبب أحداث التدافع الجماهيري.

أكدت تقارير صحفية وفاة مشجع وإصابة العشرات حول محيط ملعب (جذع النخلة) قبل ساعات من المباراة النهائية.

وتطورت الأحداث، ليتدخل رئيس الوزراء العراقي، ليعقد اجتماعا عاجلا مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة، لاحتواء هذه الأزمة.

وكرر مسؤولو العراق النداء للجماهير بضرورة أن يغادر من لا يحمل تذكرة المباراة محيط الملعب، ولكن دون جدوى.

وكان محافظ البصرة، أشار قبل قليل إلى أن المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 مهددة بالإلغاء، حال استمرار التدافع الجماهيري.