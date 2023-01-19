التعليم تصدر تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية والورقة التي لم تحصل علي أي درجة

مراعاة تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات وضوابط تقدير درجات امتحان الشهادة الإعدادية، وأكدت أن التصحيح يُعتبر من أهم مراحل الامتحان وأخطرها، وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء، ويُعتبر المصحح كفئا إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطي لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح.

وشملت التعليمات مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة التي لم تحصل علي أية درجة وإعطاء كل ذي حق حقه، فيما تُعقد ورش العمل يوميا للتأكيد على ضوابط وآليات تصحيح كل مادة، لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح إلا في الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح؛ شريطة توفر العدد الكافي من المصححين.

ويعتبر رئيس اللجنة مسئولا عن ذلك مع محاسبة المقصر، مع المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح، وإذا اكتشف خللا في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.

وأشارت إلى مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام، منوهة بوضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب، مع توقيع المقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة، ويتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا.

وفي حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع، لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك، وفي حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب، وفي حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفرا)، فالتقدير صفر للإجابة الخطأ فقط.

وأكدت التعليمات مراعاة تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها، مع الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضحا عليه من قبل المقدر والمراجع.

وشددت على ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذي أسند إليهم وتم إثباته في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح، وعلى رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.