حبس اللاعب إسلام جابر سنة بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي

قررت محكمة جنح الهرم، بمعاقبة اللاعب إسلام جابر، بالسجن عام مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بسرقة عقد زوجه العرفي من فتاة.

وكان دفاع الفتاة تقدم ببلاغ حمل رقم 16144 إداري الهرم لسنة 2022، يتهم فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين، وسرقة عقد الزواج.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها، يفيد اتهام لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وبينت الفتاة في البلاغ أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة، وتابعت أنه عقب علم اللاعب بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.