زيلينسكي: حان الوقت لمعاقبة الصناعة النووية الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوة العقوبات الجديدة ضد روسيا يجب أن تكون قادرة على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي يقوم حاليا بزيارة أوكرانيا-: "لقد حان الوقت لفرض قيود على الصناعة النووية الروسية". وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس الأوكراني قائلا: "إن العقوبات المفروضة على روسيا تقلل بشكل كبير من إمكانات (روسيا) ويجب أن تظل واحدة من أدوات الدفاع الرئيسية لأوروبا والعالم. وهذا هو سبب قوة تطبيق العقوبات الجديدة ،التي نتطلع إليها بشدة ... إنه من الهام للغاية أن تكون العقوبات قوية وجوهرية".

كما بحث زيلينسكي مع شارل ميشيل اليوم وضع حلول ملموسة يمكن أن تزيد الضغط على روسيا وشركائها.

كما أشار الرئيس الأوكراني إلى اعتقاده بأن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تصبح أكثر فعالية من الحزمة السابقة.