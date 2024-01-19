منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: افرضوا الدولة الفلسطينية إذا لزم الأمر

قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه يتعين على المجتمع الدولي "فرض" دولة فلسطينية على إسرائيل من الخارج إذا لزم الأمر.



وذكر بوريل، في كلمة ألقاها في جامعة بلد الوليد في إسبانيا، حيث تم منحه دكتوراه فخرية، إنه بخلاف ذلك فإن "دوامة الكراهية سوف تستمر في الدوران جيلا بعد جيل."



جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض مرة أخرى، آخرها أمس الخميس، إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة.



وفيما يتعلق بحل الدولتين، الذي تدعو إليه الولايات المتحدة أيضا، قال نتنياهو أمس: "يجب أن يكون رئيس وزراء إسرائيل قادرا على قول "لا" عند الضرورة، حتى لأفضل أصدقائنا".



ومع ذلك، أكد بوريل أن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعودوا قادرين على التوصل إلى حل وسط. وأضاف بأن "الطرفين المعنيين غاضبين من بعضهما البعض إلى حد أنهما لا يستطيعان التوصل إلى اتفاق بمفردهما."



ودعا بوريل "العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة بأكملها" إلى الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية حتى في مواجهة مقاومة من إسرائيل.



كما اتهم بوريل إسرائيل بتمويل إنشاء حركة حماس من أجل إضعاف السلطة الأكثر اعتدالا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية وبالتالي منع قيام دولة فلسطينية.



ورفض نتنياهو مرارا هذا الاتهام، الذي سبق أن وجهه إليه بعض منتقديه.