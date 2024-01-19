دبلوماسيون: بعثة الاتحاد الأوروبي لتأمين التجارة بالبحر الأحمر لا تتضمن المشاركة في الهجوم على الحوثيين

قال عدد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء اليمنية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن خطط إرسال بعثة عسكرية للاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر لا تتضمن تفويضا للانضمام إلى الهجمات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن.



وقال دبلوماسي أوروبي إن السفن البحرية ستقوم بدوريات ومرافقة السفن و"يجب أن تكون قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ" لكنها لن تشارك في العمليات البرية.



يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، هاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران بشكل متكرر السفن التى لها صلة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أجبر شركات الشحن الكبرى على تجنب هذا الطريق التجاري الرئيسي بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس.



وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء غربيون آخرون غارات جوية على العديد من مواقع المتمردين الحوثيين في اليمن، ما أدى إلى تصعيد التوترات الشديدة بالفعل في الشرق الأوسط وأثار شبح نشوب صراع إقليمي أوسع.



وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الخطط الحالية توضح بالتفصيل أنه سيتم نشر سفن حربية أوروبية لحماية سفن الشحن في المنطقة بأسلحة تستخدم للدفاع ضد الهجمات على السفن التجارية أو للدفاع عن النفس.



ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخطط يوم الاثنين المقبل في بروكسل.



وتعتزم ألمانيا المشاركة في العملية البحرية بالفرقاطة هيسن ، حسبما أفادت مصادر بالحكومة الألمانية.