لماذا أعلن ترامب اعتزامه إصدار أمر تنفيذي لتمديد الفترة الزمنية قبل حظر تيك توك في أمريكا؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سيصدر غدا الاثنين أمرا تنفيذيا لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشيال" اليوم: "سأصدر أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر القانون "تيك توك"، حتى نتمكن من عقد صفقة لحماية أمننا القومي".

وأضاف: "أؤكد أنه لن تكون هناك أي مسؤولية على أي شركة ساعدت في إبقاء تيك توك في الظلام قبل صدور أمري التنفيذي".

وعرض ترامب استحواذ واشنطن على نصف أسهم شركة تيك توك لـ" إبقائه في أياد أمينة"، على حد تعبيره.

وقال في هذا الصدد: "فكرتي الأولية هي مشروع مشترك بين المالكين الحاليين أو المالكين الجدد، حيث تحصل الولايات المتحدة على نسبة 50% من الملكية في مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وأيًا كان من سيشتري تيك توك".

وأيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع القانون الاتحادي الذي يحظر تطبيق "تيك توك" بدءا من اليوم الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق "تيك توك" أو مستخدميه.

وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في ما وصفته بالأنشطة الخبيثة.