بايدن في أول تعليق بعد إطلاق سراح 3 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة: المنطقة تغيرت جذريا

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالإفراج عن أول المحتجزين الإسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "المنطقة تغيرت جذريًا".

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي على هامش احتفال بكنيسة "رويال ميشيناري" المعمدانية في ولاية كارولينا الجنوبية، نقلته قناة الحرة اليوم: "وصلني اتصال بأنه تم إطلاق سراح ثلاثة من الرهائن من أيدي حماس، وربما عبروا الآن الحدود من غزة إلى إسرائيل".

وأكد الرئيس الأمريكي أن من بين الرهائن المقرر الإفراج عنهم مواطنين أمريكيين، مشيرًا إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي يتم تنفيذه اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي".

كما كشف بايدن أن نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم.

وتطرق بشكل مقتضب إلى الوضع في لبنان وسوريا، قائلًا: "لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله، وإيران في أضعف حالاتها منذ عقود، وسوريا أصبحت بدون الأسد".