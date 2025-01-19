نظم مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة احتفالات تحت شعار «إجازة سعيدة... في دمياط الجديدة»، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، تضمنت ليالي فنية وأنشطة ثقافية متنوعة على المسرح الروماني بالحديقة المركزية، إلى جانب ماراثون للجري، وسباق للدراجات، والبرنامج الإذاعي «الغلط فين».

من جانبه، أكد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، في بيان له اليوم، تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة من سكان المدينة.

وأشاد بدور مجلس أمناء المدينة وجمعية المستثمرين في دعمهم الكبير لهذه الأنشطة، مؤكداً دعمه الكامل لتنظيم الفعاليات التي تعزز المشاركة المجتمعية لسكان المدينة.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الجهاز مديري الإدارات المعنية بتوفير الخدمات الضرورية اللازمة لاستقبال سكان المدينة وزوارها خلال إجازة نصف العام الدراسي، والمساهمة في إنجاح الفعاليات.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن تنظيم بطولة لكرة القدم الخماسية بين شباب المدينة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الشباب والاهتمام بالصحة العامة.

وتقام البطولة على ملعب «أكاديمية كامبوس» بالحي الخامس، بمشاركة 8 فرق. يتم تسجيل الفرق من 16 إلى 22 يناير الجاري، بشرط أن يكون اللاعبون من سكان دمياط الجديدة، ومثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي، مع تحديد الحد الأقصى لكل فريق بعشرة لاعبين. تُطبق القوانين الدولية للعبة، ورُصدت مكافآت وجوائز مادية وعينية للمراكز الثلاثة الأولى والمتميزين في البطولة.