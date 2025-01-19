نقابة الأطباء: نرصد استقالات يومية من العمل الحكومي

قال الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن هناك استقالات يومية يُقدمها أطباء من العمل الحكومي للحصول على شهادة طبيب حر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي تُقدمه الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هذا الأمر زاد في الفترة الماضية في ظل الصعوبات التي تحيط بمناخ عمل الأطباء، وتحديدًا منذ خروج المسودة الأولى لقانون المسئولية الطبية.

وأشار إلى أن هذه المسودة تسببت في حالة قلق شديدة لدى الأطباء وتحديدًا ومن وصفهم بالأطباء الصغار، مؤكدا أنّ بعض الأطباء الذين يستقيلون، يغادرون البلاد من الأساس وبعضهم يعمل في العمل الخاص.

ونوه بأنّ قانون المسئولية الطبية هو أحد العوامل التي أدت إلى الاستقالات ومغادرة البلاد، لكن هناك عوامل أخرى كثيرة تفع لهذا الأمر أيضًا، بينها ضعف الأجور.

ولفت إلى أن الطبيب الحاصل على ماجستير ويبلغ على سبيل المثال 35 سنة يتقاضى 6 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن المستشفيات نقصًا في أعداد الأطباء بسبب الاستقالات لا سيما في تخصصات جراحات المخ والأعصاب والتخدير والعناية المركزة وجراحات المخ والأعصاب وجراحات القلب.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تفهم لطبيعة عمل هؤلاء الأطباء، وأن تكون لديهم حوافز مالية، مستبعدًا أن يلبي أي طبيب نداء وزارة الصحة لعودة الأطباء المنقطعين والمستقيلين للعمل.