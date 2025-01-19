كعادته بصنع المقالب، خدع الفنان رامز جلال الحضور بحفل "جوائز صنّاع الترفيه"(Joy Awards)، في دورته الخامسة، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت مظلة "موسم الرياض" بتنظيم الهيئة العامة للترفيه (GEA)، حيث ظهر على المسرح منتحلا شخصية أميتاب باتشان، ليقدم الفنان الفائزة بجائزة الفنان المفضل، ولكنه يقرر أن يهديها لنفسه.

الحفل يتم فيه الاحتفاء بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، ويقام بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويكرّم خلاله أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال عام 2024.

وتقدم الجوائز في 6 فروع مختلفة هي؛ الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على تصويت الجمهور عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز.