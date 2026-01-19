جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا ويقتحم بلدة قباطية

- مصادر محلية أوضحت أن قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية في قباطية حتى الساعة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 20 فلسطينيا خلال حملة مداهمات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينما اقتحمت قواته بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية لـ"الأناضول"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة، رافقها تفتيش منازل وعمليات تنكيل بالفلسطينيين، في ظل تصعيد ميداني متواصل.

وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال اعتقل 20 فلسطينيا في حملة مداهمات تركزت في مدن نابلس وطولكرم (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب).

في سياق متصل، قالت المصادر إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية، وداهمت منازل في حارة أبو الرب وفتشتها، كما نفذت سلسلة اعتقالات، بالتزامن مع انتشار مكثف لفرق المشاة في شوارع البلدة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عمليتها العسكرية في البلدة حتى الساعة 7:30 (بتوقيت جرينتش).

وبشكل يومي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات يتخللها اعتقال فلسطينيين ومداهمة وتفتيش منازل في مناطق مختلفة من الضفة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر الفلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.