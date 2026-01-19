الاقتصاد والعلوم السياسية وطب قصر العيني بجامعة القاهرة يتأهلان لجائزة مصر للتميز الحكومي

أعلنت جامعة القاهرة اختيار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية طب قصر العيني ضمن الكليات الحكومية العشر التي تأهلت للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومي – فئة الكليات الحكومية، وذلك من بين 326 كلية حكومية مرشحة على مستوى الجمهورية.

ويعكس هذا الاختيار المرموق ما حققته الكليتان من أداء متميز وإنجازات نوعية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب التزامهما بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة والابتكار المؤسسي، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة تعليم جامعي قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة والريادة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن تأهل كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية وطب قصر العيني لهذه المرحلة المتقدمة يُعد ثمرة لجهود متكاملة تبذلها القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، في إطار استراتيجية واضحة تستهدف التطوير المستدام وتحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز دور الجامعة في خدمة قضايا المجتمع والدولة.

ويُجسّد هذا التأهل المكانة الريادية التي تحظى بها جامعة القاهرة بين الجامعات المصرية، ويعكس نجاحها في تبني سياسات مؤسسية حديثة تقوم على التقييم المستمر، وتحفيز التميز، وتكامل الأدوار الأكاديمية والإدارية، بما يعزز من قدرتها على المنافسة في المبادرات الوطنية الكبرى، ويؤكد أن التميز بات نهج عمل وثقافة راسخة داخل الجامعة.

وتتطلع جامعة القاهرة إلى الإعلان عن نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، مؤكدة اعتزازها بالكليات المؤهلة، ومتمنية التوفيق لجميع الكليات العشر المتنافسة، في سباق وطني يعكس طموح الدولة نحو مستقبل جامعي أكثر جودة وتميزًا.