محافظ الوادي الجديد: إحالة أحد سائق للنيابة العامة لتجاوز السرعة القانونية والتسبب في وقوع حادث سير

قرّر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة أحد السائقين للنيابة العامة لمخالفة السرعة المقررة، بناء على تقرير منظومة التتبع والذي أشار إلى تجاوز السرعة ١٦٥كيلو متر / الساعة، ما أدى إلى وقوع حادث فجر اليوم وإنقلاب إحدى السيارات الحكومية.

وأكد أن ذلك استمرارا لجهود متابعة منظومة التتبع للسيارات الحكومية، والتزام السائقين بالسرعات القانونية المقررة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

وأهابت المحافظة بجميع السائقين الالتزام بالسرعات المقررة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة وتحمل تكلفة التلفيات.