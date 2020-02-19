مصر للطيران تتسلم الطائرة الثانية الجديدة من طراز الإيرباص A320 neo

وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة ثاني طائرات مصر للطيران الجديدة بحروف تسجيل Su-GFK من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصر للطيران والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب".

ومن المقرر أن تقوم الطائرة الأولى من نفس الطراز التي تسلمتها الشركة في 15 فبراير الجاري بأول رحلاتها اليوم برقم MS914 المتجهة إلى أبوظبي.

وذكر بيان لمصر للطيران أن الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدا في الدرجة السياحية.