 العراق.. إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين بمحافظة البصرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق.. إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين بمحافظة البصرة

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:26 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:26 ص

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة على بعد 550 كلم جنوب بغداد.

وقالت قيادة العمليات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)،: إن "جميع الموقوفين تمّ إطلاق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من قائد العمليات".

وأكد "عدم وجود أي معتقل أو موقوف (حاليا) من المتظاهرين السلميين في محافظة البصرة".

وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، وجه في وقت سابق بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة في المحافظة.

وتعد محافظة البصرة من المحافظات الغنية بالنفط، وهى إحدى المحافظات العراقية التي تشهد احتجاجات منذ أشهر للمطالبة بالتوظيف وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.


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