بدء إنزال ركاب السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الركاب الخاضعين للحجر الصحي على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" بسبب فيروس كورونا، بدأوا في النزول منها اليوم الأربعاء.

وكان أكثر من 3 آلاف شخص قد علقوا على متن السفينة لمدة أسبوعين في مدينة يوكوهاما التي رست فيها. وخلال ذلك الوقت، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 542 شخصا.

وتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، أنه في بادئ الأمر تم إنزال نحو 500 شخص من كبار السن الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس. وكان هناك نحو 3700 شخص على متن السفينة السياحية.

وأجلت الولايات المتحدة بالفعل عددا من مواطنيها.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنزال الركاب نحو 3 أيام.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالأشخاص المصابين على متن السفينة سيظلون على متنها لمزيد من المراقبة وإن لم تثبت إصابتهم بالفيروس، وسيتم نقل الآخرين إلى يوكوهاما ومحطات السكك الحديدية القريبة الأخرى.

وتم وضع السفينة قيد الحجر الصحي منذ 5 فبراير، بعد العثور على راكب كان قد غادر في وقت سابق في هونج كونج وثبتت إصابته بالفيروس.