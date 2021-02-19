إغلاق حركة السيارات في جسر القرم بسبب الثلوج

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ لشبه جزيرة القرم الروسية بوقف عبور السيارات لجسر كيرتش للمرة الثانية خلال يوم واحد، بسبب تراكم الثلوج.

وتم إغلاق حركة السيارات على الجسر للمرة الأولى في الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة. وتم استئناف الحركة من القرم إلى مقاطعة كراسنودار بعد ساعتين. لكن بسبب تدهور الوضع المناخي تم بعد ساعة إغلاق الجسر بالكامل من جديد، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن الأحوال الجوية في شبه جزيرة القرم لا تزال سيئة. وهطلت في الليلة الماضية وحدها في منطقة جسر كيرتش النسبة الشهرية لسقوط الثلوج، ليبلغ ارتفاع الثلوج فوق الجسر نحو نصف متر. وتحذر الأرصاد الجوية من خطر وقوع انهيارات جليدية في المنطقة، كما توصي أصحاب السيارات بتجنب استخدام معظم الطرق الكبيرة والجبلية في شبه الجزيرة.

يذكر أن جسر كيرتش (أو جسر القرم) الذي يربط مقاطعة كراسنودار بشبه جزيرة القرم الروسية هو الأطول في روسيا وأوروبا، ويبلغ امتداده 19 كيلومترا. وتم تدشين جزء الجسر المتخصص للسيارات في مايو عام 2018 فيما بدأت حركة قطارات الركاب فوق الجسر في ديسمبر عام 2019 وقطارات الشحن في يونيو عام 2020.