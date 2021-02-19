لقاح كورونا الإيطالي يدخل المرحلة الثانية من التجارب

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة لاتسيو الإيطالية، اليوم الجمعة، أن لقاح "ريثيرا" الإيطالي حظى بموافقة وكالة الدواء والمعهد العالي للصحة على البدء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وقال مستشار الشؤون الصحية في المقاطعة أليسيو داماتو: "نأمل أن ننهي المرحلتين الثانية والثالثة بحلول فصل الصيف وبدء الإنتاج في سبتمبر القادم"، معلنا أن الدراسات التي تم إجراؤها تفيد بإمكانية انتاج 100 مليون جرعة من اللقاح في العام.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

يشار إلى أن شركة "ريثيرا" للتكنولوجيا الحيوية التي تقوم بتطوير اللقاح بالتعاون مع مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية، قد تلقت في وقت سابق تعهدات من الحكومة بالمشاركة بنسبة 30% في رأس مالها من أجل تسريع انتاج اللقاح المحلي.