واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات مشروع "ألف بنت..ألف حلم" في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك استمراراً للتعاون المثمر مع المجلس الثقافي البريطاني.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي التي تلعبة وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وانطلقت اليوم فعاليات المشروع في عدد من المحافظات هي" أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، قنا، القاهرة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، مطروح، الاسكندرية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، البحيرة"، ويشرف على تنفيذ المشروع إدارة فنية مكونة من مدربين معلمين معتمدين من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن البرنامج يهدف من خلال المتابعة الفنية للمدربين المعلمين من برنامج مهارات الدورى الانجليزى الممتاز "بريمير سكيلز" بتطبيق قواعد مدونة السلوك الخاصة بالمجلس الثقافى البريطاني وبرنامج المهارات الاساسية والتى من أهم هذه القواعد أمن وسلامة الأطفال قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضى الخاص بفعاليات البرنامج في أى مكان او مجتمع .

واضاف صبحي ان البرنامج يهدف ايضاً الي تطبيق تلك القواعد وحماية الأطفال المشاركين بغض النظر عن النوع أو الجنس والعرق أو المعتقد أو الإعاقة، وحمايتهم من انواع الاساءات المختلفة واشكالها سواء الجسمية او الجنسية او النفسية التى يتعرض لها الأطفال خلال ممارسة النشاط الرياضى تحت مظلة البرنامج.

يشار الي ان مشروع "ألف بنت ألف حلم" ينفذ بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني من خلال اقامة اللقاءات الرياضيه للفتيات في خماسي كرة القدم، كما تم انشاء 51 مركزا وتخريج عدد من المدربين الحاصلين على دورة "بريميير سكيلز".