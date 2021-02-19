وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي تواصل حشد الأطفال إلى محرقة مفتوحة في مأرب

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي تواصل حشد المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال بالقوة والإكراه إلى محرقة مفتوحة في مأرب.

وقال الإرياني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "العربية"، اليوم الجمعة، "إن ميليشيات الحوثي غير مكترثة بخسائرها البشرية الأكبر منذ بدء المواجهات وثلاجات صنعاء التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من الجثث والجرحى"، داعيا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع إلحاق أبنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية ورفض السماح باستغلالهم لقتال إخوتهم اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أعربت، في وقت سابق اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مأرب.

وحثت اللجنة في جميع أطراف النزاع على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية.