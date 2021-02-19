رئيس وزراء لبنان: ضرورة اعتماد بيانات موحدة وشفافة في توزيع قرض الأسر الأكثر احتياجا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، ضرورة اعتماد قاعدة بيانات موحدة تتسم بالشفافية، في سبيل توزيع الأموال المخصصة للعائلات اللبنانية الأكثر احتياجا، والتي سيحصل عليها لبنان بموجب قرض من البنك الدولي لدعم "شبكة الأمان الاجتماعي".

جاء ذلك خلال ترؤس "دياب" اجتماعا وزاريا مصغرا بحضور وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك ساروج كومار جاه، حيث جرى البحث في التفاصيل الخاصة بقرض البنك الدولي لدعم العائلات الأكثر احتياجا وآلية تنفيذه وكيفية صرفه.

وأعلنت السلطات اللبنانية مؤخرا الاتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للأزمات، ستبلغ قيمته 246 مليون دولار، على نحو من شأنه دعم المجتمع اللبناني في مواجهة الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتداعيات جائحة كورونا.