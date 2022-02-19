أكدت مصادر روسية رسمية أن قذيفتين أُطلقتا من أوكرانيا انفجرتا، اليوم السبت، في مقاطعة روستوف الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية تأكيده أن قذيفة انفجرت في الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت موسكو في منطقة تاراسوفسكي على بعد 300 متر من أحد المنازل في قرية ميتياكينسكايا.

وأوضح المصدر أن موقع الانفجار يقع على بعد نحو كلم عن الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى أن الحادث لم يلحق أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وفي وقت لاحق من اليوم، أكد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون لـ" تاس" العثور على موقع انفجار قذيفة أخرى في محيط قرية ميتياكينسكايا أيضا، موضحا أن الحديث على الأرجح يدور عن مقذوفة حارقة من عيار 120 ملم، أُطلقت من راجمة صواريخ من طراز "جراد" ممنوعة بموجب اتفاقات مينسك. ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا، حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وأعلنت جمهوريتا دونباس التعبئة العامة وشرعتا في إجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا، محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما، وهذا ما نفته كييف.