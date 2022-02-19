شولتس يحذر إيران من فشل مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس إيران من فشل مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 ودعا القيادة الإيرانية إلى تخفيف حدة موقفها.

وقال شولتس اليوم السبت أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "القيادة الإيرانية لديها الآن خيار: ولحظة الحقيقة الآن".

وأضاف شولتس:" قطعنا شوطا بعيدا في مفاوضات فيينا خلال آخر عشرة شهور. وكل العناصر اللازمة لإتمام المفاوضات مطروحة على الطاولة".

وقال شولتس إن من غير المقبول أن تواصل إيران تخصيب اليورانيوم وتعلق في الوقت نفسه مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،مضيفا: " بالنسبة لنا لا يمكن قبول التسلح النوي لإيران وذلك أيضا لأن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض".

ورأى شولتس أنه لهذا السبب جرت الإشارة بشكل متكرر إلى أنه سيتعين البت قريبا فيما إذا كانت العودة إلى الاتفاق النووي 2015 لا تزال مناسبة، "والآن لدينا الفرصة للتوصل إلى اتفاق يتيح إمكانية رفع العقوبات" واستطرد محذرا:" إذا لم ننجح في هذا بشكل سريع جدا، فإن المفاوضات ستكون مهددة بالفشل".

كانت إيران أعلنت مؤخرا اعتزامها عدم التخلي عن برنامجها النووي المخصص للأغراض المدنية.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي قال أمس الأول الخميس: "إيران ستحتاج إلى الطاقة النووية عاجلا أو آجلا، ولذلك فإن البرنامج النووي المدني بالنسبة لنا ضروري وحتمي"، مشيرا إلى أن بلاده ستستخدم البرنامج النووي للأغراض السلمية فقط وليس لبرنامج تسلح.