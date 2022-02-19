انفصاليون أوكرانيون يواصلون عمليات إجلاء المدنيين من منطقة الصراع شرق البلاد

ذكر زعماء انفصاليون بشرق أوكرانيا، صباح اليوم السبت، أنها يواصلون عمليات إجلاء المدنيين، من منطقة الصراع، فيما زعموا أنهم تعرضوا لاستهداف بالقصف، الليلة الماضية.

وتم إجلاء أكثر من 6000 شخص، من بينهم 2400 طفل، من المنطقة. وتم إعداد مراكز إيواء في منطقة "روستوف" جنوب روسيا.

ويقاتل انفصاليون موالون لروسيا قوات الحكومة الأوكرانية، التي يدعمها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في منطقة "دونباس"، حيث تقع منطقتا "دونيتسك" و"لوهانسك" اللتين يسيطر عليهما المتمردون. ويلقي الجانبان باللوم على بعضهما البعض في انتهاكات وقف إطلاق النار.

وذكر انفصاليون في دونيتسك، صباح اليوم السبت أنه تم إطلاق العشرات من القذائف، على أراضيهم، منذ منتصف الليل، بينما ذكر زعماء بمنطقة (لوهانسك) أنه كان هناك العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار. ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم من مصدر مستقل.

وأشارت منظمة "الأمن والتعاون" في أوروبا، إلى زيادة في الانتهاكات في اليوم السابق في دونباس.

وكانت قيادة الانفصاليين، قد أصدرت دعوة لمغادرة المنطقة، أمس الجمعة، معللة السبب في ذلك إلى تهديد بشن هجوم من قبل قوات الحكومة الأوكرانية.

وشدد الجيش الأوكراني أنه لا يخطط لشن هجوم.