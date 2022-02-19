مساعد الأمين العام لمجمع البحوث: الإسلام بريء من ضرب الزوجات والنسبة وصلت لـ40%

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إنه لم يخرج عالم أزهري ينتمي للمؤسسة الرسمية الوسطية، ويتحدث عن تحليل ضرب الزوجات، مؤكدة أن الإسلام بريء من ضرب الزوجات.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن الذي يضرب زوجته غير متدين، مردفة «اللي يضرب زوجته معندوش دين».

وأضافت، أن نسبة ضرب الزوجات للأزواج بنسبة 60 % عالميًا، وضرب الأزواج للزوجات 40 %، مشيرةً إلى أن ضرب المرأة يكون بعود البرسيم أو الريحان أو السواك، وألا يكون مبرحًا لا يؤثر بالألم ولا يترك علامة.

واستكملت، أنه في حال تلفظ الزوج لزوجته بجملة الطلاق «أنت طالق» وكان يعني ذلك ويقصد ما يقول حينها يكن الطلاق وقع حتى في حال عدم توثيقه.

وتابعت، أن الرجل عليه أن يوثق الطلاق بعد وقوعه وأن تذهب معه زوجته لتوثيق الطلاق، مضيفةً أن الزوجة تصبح محرمة على الزواج فور وقوع الطلاق حتى قبل توثيق الطلاق بين الطرفين.

