 التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
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التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

إبراهيم سعيد
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 4:02 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 4:04 ص

يستعد فريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في السادسة من مساء اليوم السبت.

ويسعي الزمالك لمصالحة جماهيره، بعد التعثر في مباراته الأولى بالتعادل مع بترو أتليتكو بهدفين لكل فريق في مواجهة الجولة الأولى التي أقيمت بالقاهرة.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، على تشكيل مباراة اليوم أمام ساجرادا، وذلك بعدم اجراء أي تغيير على تشكيل المباراة الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة اليوم، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح

خط الوسط: إسلام جابر، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما

الهجوم: سيف الجزيري، رزاق سيسيه


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