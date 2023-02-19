مدرب بايرن يعتذر عن طريقة تعامله مع حكم المباراة أمام مونشنجلادباخ

تقدم جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ، بالاعتذار عن "العبارات التي استخدمها" لدى حديثه عن الحكم توبياس فيلز وطاقمه المعاون بعد خسارة فريقه بعشرة لاعبين على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ 2 /3 مساء السبت، بالدوري الألماني.

وكتب ناجلسمان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: "المشاعر جزء من الرياضة، بسبب البطاقة الحمراء ، كنت مضطرا لاستعراض مشاعري بعد المباراة، لكن ينبغي أن أعتذر عن اختياري للكلمات اتجاه توبياس فيلز وطاقمه المعاون، للأسف من الواضح أنني تجاوزت".

وشكك ناجلسمان أثناء مروره في المنطقة المختلطة، في قرار الحكم بطرد دايوت اوباميكانو بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة.

وصرخ ناجلسمان: "هذه مزحة، هل يمازحني؟" قبل أن يقتحم الغرفة الخاصة بالحكام، ثم واصل صراخه أمام الصحفيين عندما غادر الغرفة بعدها بعدة دقائق. وتلقى اوباميكانو البطاقة الحمراء نتيجة احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب جلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل، وبعد مراجعة طويلة من جانب الحكم للواقعة، أبقى على قرار طرد لاعب النادي البافاري.

وتلقى بايرن هزيمته الأولى منذ سبتمبر الماضي ، وقد يخسر موقعه في الصدارة لصالح يونيون برلين حال فوز الأخير على شالكه اليوم الأحد .