تسلسل زمني للصدام بين البرازيل وإسرائيل بسبب العدوان على غزة

تصاعدت التوترات بين إسرائيل والبرازيل خلال الأيام الأخيرة، غداة تصريحات للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أثارت غضب تل أبيب.



وكان دا سيلفا شبه ممارسات إسرائيل في قطاع غزة بما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر باليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متهما إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.



وخلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أكد دا سيلفا أن إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية.



*دا سيلفا يثير غضب إسرائيل

وردا على تصريحات دا سيلفا، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن دا سيلفا، "شخصية غير مرحب بها" في البلاد.



وأشارت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إلى أن كاتس استدعى السفير ماير إلى مقربة من متحف "ياد فاشيم" الذي يخلد ذكرى المحرقة "الهولوكوست".



وقال كاتس"لقد استدعيت هذا الصباح السفير البرازيلي لدى إسرائيل قرب فاشيم، المكان الذي يشهد أكثر من أي شيء آخر على ما فعله النازيون وهتلر باليهود، بما في ذلك أفراد عائلتي".



وزعم أن تشبيه الرئيس البرازيلي بين حرب إسرائيل وأفعال هتلر والنازيين "يشكل هجوماً خطيراً معادياً للسامية يدنس ذكرى أولئك الذين قضوا نحبهم في المحرقة".



وتابع: "لن نسامح ولن ننسى - باسمي وباسم مواطني إسرائيل أبلغت الرئيس البرازيلي بأنه شخصية غير مرحب بها في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن كلامه".



بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي أمس إن "الرئيس البرازيلي شيطن الدولة اليهودية".



*البرازيل ترد على تصرف تل أبيب

وردا على التصرف الإسرائيلي، قرر الرئيس البرازيلي استدعاء سفير البلاد لدى إسرائيل للتشاور.



إلى ذلك، أفادت القناة 13 العبرية بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.



بدوره، صرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس، بأن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو "أمر سخيف".



ونقل موقع "جي1" الإخباري البرازيلي عن المستشار قوله: "هذا سخيف. إنه قرار يقوي عزلة إسرائيل فقط. في الوقت الحالي غير المرغوب فيها هي إسرائيل".



وعلى خلفية ذلك، أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، عن امتنانها لتصريحات الرئيس البرازيلي.