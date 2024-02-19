المتحدثة باسم نافالني: والدته ومحاموه لم يروا جثمان المعارض الروسي

قالت متحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، إن والدة ومحاميي نافالني الذي تقول السلطات الروسية إنه توفى في السجن يوم الجمعة، لم يتمكنوا من معاينة جثمانه حتى الآن.

وكتبت المتحدثة على منصة إكس، "تويتر سابقا"، أنه لم يُسمح لوالدة نافالني، ليودميلا نافالنايا ومحامييه بالدخول للمشرحة في بلدة سالخارد بشمال روسيا.

وأضافت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني، "عندما سألوا إذا ما كان جثمان أليكسي هناك، لم يجب طاقم العاملين".

ويطالب أقارب وفريق نافالني المسؤولين الروس بتسليم جثمانه منذ أيام.

وقالت المتحدثة يارميش "أبلغت لجنة التحقيق والدته ومحامييه أنه جرى توسيع التحقيق في وفاة نافالني. من غير المعلوم لمتى سوف يستمر هذا".

وأضافت "لم تُعلن أسباب الوفاة بعد".

ويلقي فريق نافالني باللائمة على الرئيس فلاديمير بوتين في وفاة نافالني.